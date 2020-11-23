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В Гяндже на вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело

В Гяндже на вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело Все больные коронавирусом возвращены домой, в их отношении проводится расследование
Происшествия
23 ноября 2020 г. 11:52
В Гяндже на вышедших из дома больных коронавирусом завели уголовное дело
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Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подведомственных ему структур продолжают осуществлять меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили Report в пресс-службе Гянджинской региональной группы Министерства внутренних дел Азербайджана, жительница Гянджи Айбениз Абдуллаева, у которой был диагностирован коронавирус, в связи с чем она проходила лечение на дому, грубо нарушив правила карантина, выехала в Товуз. А.Абдуллаева была возвращена домой, в отношении нее возбуждено уголовное дело.

Также сотрудниками Низаминского РУП Гянджинского ГУВД было установлено, что местный житель Рамиль Мамедов, у которого был диагностирован коронавирус, вышел из дома и отправился в магазин, чем подверг опасности здоровье других граждан. Сотрудники полиции тут же определили его местонахождение и отправили домой. В отношении нарушителя начато расследование.

Сотрудниками Кяпязского РУП был выявлен еще один нарушитель. Так, зараженный коронавирусом местный житель Мехман Наджафов покинул свой дом, где проходил лечение, и отправился на встречу с друзьями, создав тем самым предпосылки для распространения инфекции. Нарушитель был обнаружен и незамедлительно отправлен домой. Собранные в отношении него материалы направлены в следственный отдел Кяпязского РУП.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə 3 koronavirus xəstəsi barədə cinayət işi başlanıldı

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