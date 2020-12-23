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В Гяндже на стационарном посту задержаны пациенты с COVID-19

В Гяндже на стационарном посту задержаны пациенты с COVID-19 Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подчиненных ему структур регулярно принимают меры в целях предотвращения распространения коронавируса.
Происшествия
23 декабря 2020 г. 19:24
В Гяндже на стационарном посту задержаны пациенты с COVID-19

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подчиненных ему структур регулярно принимают меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на стационарном посту, установленном на территории города, зараженные коронавирусом жители города Джавид Аллахвердиев и Дильбар Мамиева вопреки правилам карантина покинули адрес, где проходили лечение.

Кроме того, на стационарном посту, установленном на въезде в город, было установлено, что 2 водителя, желающие въехать на территорию города, являются носителями коронавирусной инфекции.

Собранные по фактам материалы направлены в Следственное управление Гянджинского ГУП для расследования.

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