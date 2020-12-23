В Гяндже на стационарном посту задержаны пациенты с COVID-19

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подчиненных ему структур регулярно принимают меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджи и подчиненных ему структур регулярно принимают меры в целях предотвращения распространения коронавируса.

Как сообщили Report в Гянджинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, на стационарном посту, установленном на территории города, зараженные коронавирусом жители города Джавид Аллахвердиев и Дильбар Мамиева вопреки правилам карантина покинули адрес, где проходили лечение.

Кроме того, на стационарном посту, установленном на въезде в город, было установлено, что 2 водителя, желающие въехать на территорию города, являются носителями коронавирусной инфекции.

Собранные по фактам материалы направлены в Следственное управление Гянджинского ГУП для расследования.