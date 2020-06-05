​В Гяндже мужчину ударили ножом в горло

В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает западное бюро Report, 27-летнего Аллахверди Тагызаде ударили ножом в область шеи.
Мужчина был госпитализирован. Предполагается, что причиной ранения стал конфликт.
По факту ведется расследование.
В Гяндже произошла поножовщина.
Как передает западное бюро Report, 27-летнего Аллахверди Тагызаде ударили ножом в область шеи.
Мужчина был госпитализирован. Предполагается, что причиной ранения стал конфликт.
По факту ведется расследование.
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