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В Гяндже мужчину ударили ножом в горло

​В Гяндже мужчину ударили ножом в горло

В Гяндже произошла поножовщина.

Как передает западное бюро Report, 27-летнего Аллахверди Тагызаде ударили ножом в область шеи.

Мужчина был госпитализирован. Предполагается, что причиной ранения стал конфликт.

По факту ведется расследование. 

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