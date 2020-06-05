В Гяндже мужчину ударили ножом в горло

​В Гяндже мужчину ударили ножом в горло

5 июня, 2020 00:08

https://report.az/storage/news/645e75e2649f3d7383ad2635bfb28816/5c4aade5-1d50-4d54-8c78-aba0081dd559_292.jpg В Гяндже произошла поножовщина. Как передает западное бюро Report, 27-летнего Аллахверди Тагызаде ударили ножом в область шеи. Мужчина был госпитализирован. Предполагается, что причиной ранения стал конфликт. По факту ведется расследование.

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