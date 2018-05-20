В Гяндже мужчина украл из дома своей племянницы драгоценности в большом количестве

Гянджа. 20 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошла кража.

Как сообщает западное бюро Report, 17 мая в главное управление полиции города Гянджи обратился местный житель, указав, что в этом день неизвестные лица украли из его дома драгоценности в большом количестве.

По факту сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции Гянджи и Кяпазского РУП сразу провели оперативные следственные мероприятия. Было установлено, что вором оказался дядя жены истца Нофель Магеррамов 1973 г.р.

В настоящее время задержанный Нофель Магеррамов приговорен к 6 годам лишения свободы в Российской Федерации.