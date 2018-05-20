 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже мужчина украл из дома своей племянницы драгоценности в большом количестве

    Виновник приговорен к 6 годам лишения свободы в Российской Федерации

    Гянджа. 20 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошла кража.

    Как сообщает западное бюро Report, 17 мая в главное управление полиции города Гянджи обратился местный житель, указав, что в этом день неизвестные лица украли из его дома драгоценности в большом количестве.

    По факту сотрудники Управления уголовного розыска Главного управления полиции Гянджи и Кяпазского РУП сразу провели оперативные следственные мероприятия. Было установлено, что вором оказался дядя жены истца Нофель Магеррамов 1973 г.р.

    В настоящее время задержанный Нофель Магеррамов приговорен к 6 годам лишения свободы в Российской Федерации.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi