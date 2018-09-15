В Гяндже мужчина убил 20 летнего парня, похитившего его племянницу

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло убийство.

Как сообщает западное бюро Report, некоторое время назад житель Дашкесанского района 20-летний Исаев Асаф Герай оглы похитил жительницу Шамкирского района с целью женитьбы.

Узнав об этом, дядя девушки, 39-летний Гасымов Бахадур Али оглы, отправился на их место нахождения в город Гянджа. Между А.Исаевым и дядей девушки возник спор, в результате которого, Б.Гасымов убил парня, нанеся ножевое ранение в горло.

Совершивший преступление человек задержан.

По факту ведется расследование.