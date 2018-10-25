В Гяндже мужчина средних лет получил ножевое ранение

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Гянджа. 25 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже местного жителя ранили ножом.
Как сообщает западное бюро Report, житель Гянджи Адыгезалов Эльчин Фахраддин оглы (1986) с колото-резаным ранением грудной клетки был помещен в больницу.
Состояние прооперированного Э.Адыгезалова оценивается как средней тяжести. В каких условиях и кем было совершено преступление пока что неизвестно.
По факту ведется расследование.
Ранее сообщалось о том, что в Баку мужчина зарезал бывшую жену.
Valeh DadaşovАвтор новости