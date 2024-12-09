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В Гяндже мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство 17-летнего парня

В Гяндже мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство 17-летнего парня Гянджинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу Азера Мовсумова, обвиняемого в убийстве 17-летнего Гасана Новрузова.
Происшествия
9 декабря 2024 г. 15:39
В Гяндже мужчина приговорен к 17 годам тюрьмы за убийство 17-летнего парня

Гянджинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор по делу Азера Мовсумова, обвиняемого в убийстве 17-летнего Гасана Новрузова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Романа Алекперли суд признал Мовсумова виновным по статье 120.2.4 (умышленное убийство с особой жестокостью, или общеопасным способом) и приговорил к 17 годам лишения свободы.

Напомним, что убийство произошло в сентябре 2022 года.

По данным следствия, Азер Мовсумов 1984 года рождения нанес ножевые ранения Гасану Новрузову 2005 года рождения, в результате чего потерпевший скончался в больнице.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə 17 yaşlı oğlanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs 17 il müddətinə həbs edilib

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