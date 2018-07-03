 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже мужчина получил ножевые ранения

    Гянджа. 3 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, мужчина среднего возраста получил три ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в больницу.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi