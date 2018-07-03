В Гяндже мужчина получил ножевые ранения

Гянджа. 3 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина.
Как сообщает западное бюро Report, мужчина среднего возраста получил три ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
Гянджа. 3 июля. REPORT.AZ/ В Гяндже произошла поножовщина.
Как сообщает западное бюро Report, мужчина среднего возраста получил три ножевых ранений. Пострадавший был доставлен в больницу.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости
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