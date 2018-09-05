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    В Гяндже муж убил супругу напротив здания суда

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина убил супругу. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел напротив здания суда. 

    Супруг жительницы Гянджи 23-летней Айтадж Аслан гызы Тагиевой нанес ей ножевые ранения у здания суда, куда она пришла для развода. Хотя А.Тагиева была доставена в больницу, спасти ее жизнь не удалось. 

    У супругов есть малолетний ребенок. 

    По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование. 

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