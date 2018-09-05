В Гяндже муж убил супругу напротив здания суда

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина убил супругу.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел напротив здания суда.

Супруг жительницы Гянджи 23-летней Айтадж Аслан гызы Тагиевой нанес ей ножевые ранения у здания суда, куда она пришла для развода. Хотя А.Тагиева была доставена в больницу, спасти ее жизнь не удалось.

У супругов есть малолетний ребенок.

По факту в Гянджинской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, ведется расследование.