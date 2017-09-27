В Гяндже мужчина нанес ножевое ранение жене на улице

Гянджа. 27 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже мужчина пытался убить жену, нанеся ей ножевое ранение.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на пересечении улиц Деде Горгуд и М. Багирова.

Эльяр Айдын оглу Сулейманов 1976 г.р. на почве ревности ранил ножом свою жену Эльнару Дашдемир гызы Сулейманову на улице и сбежал с места происшествия. Получившая 4 ножевых ранения женщина была доставлена в больницу с помощью окружающих людей. Сообщается, что состояние прооперированной женщины среднетяжелое.

В результате проведенных сотрудниками правоохранительных органов оперативно-розыскных мероприятий сбежавший с места преступления Э. Сулейманов был задержан и привлечен к следствию. В отношении него возбуждено уголовное дело, ведется расследование.