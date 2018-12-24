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    В Гяндже молодого парня ранили ножом на рынке

    Его состояние оценивается как тяжелое

    Гянджа. 24 декабря. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошла поножовщина.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на рынке, расположенном на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

    Так, Нижад Адалят оглу Мириев 1990 г.р. по невыясненным причинам получил ножевые ранения. Раненый был доставлен в больницу и прооперирован. В настоящее время его состояние оценивается как тяжелое.

    Полиция расследует причины и ищет виновника инцидента.

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