В Гяндже молодого парня избили и бросили в канал

Гянджа. 8 мая. REPORT.AZ/ В городе Гяндже 29-летнего молодого парня избили и после бросили в канал.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в утренние часы.

Так, горожанин Шахин Интигам оглу Эйнуллаев 1988 г.р. был избит неизвестными и брошен в канал.

Ш. Эйнуллаев с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи.

После оказания медицинской помощи врачами, раненый был помещен в отделение травматологии, его состояние оценивается как тяжелое.

По факту ведется расследование.