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    В Гяндже молодого парня избили и бросили в канал

    По факту ведется расследование

    Гянджа. 8 мая. REPORT.AZ/ В городе Гяндже 29-летнего молодого парня избили и после бросили в канал.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в утренние часы.

    Так, горожанин Шахин Интигам оглу Эйнуллаев 1988 г.р. был избит неизвестными и брошен в канал.

    Ш. Эйнуллаев с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу скорой медицинской помощи города Гянджи.

    После оказания медицинской помощи врачами, раненый был помещен в отделение травматологии, его состояние  оценивается как тяжелое.

    По факту ведется расследование.

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