В Гяндже маршрутный автобус попал в аварию, есть раненые

Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Так, маршрутный автобус марки "Hyundai" с пассажирами в салоне, курсирующий по линии №2, вышел из под-управления и столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-3110". В результате двое человек получили травмы различной степени тяжести. Обоим автомобилям нанесен ущерб.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook