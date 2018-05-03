В Гяндже маршрутный автобус попал в аварию, есть раненые

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Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Так, маршрутный автобус марки "Hyundai" с пассажирами в салоне, курсирующий по линии №2, вышел из под-управления и столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-3110". В результате двое человек получили травмы различной степени тяжести. Обоим автомобилям нанесен ущерб.

По факту ведется расследование.