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    В Гяндже маршрутный автобус попал в аварию, есть раненые

    © Report

    Гянджа. 3 мая. REPORT.AZ/ В городе Гянджа произошло дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, ДТП зарегистрировано на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

    Так, маршрутный автобус марки "Hyundai" с пассажирами в салоне, курсирующий по линии №2, вышел из под-управления и столкнулся с автомобилем марки "ГАЗ-3110". В результате двое человек получили травмы различной степени тяжести. Обоим автомобилям нанесен ущерб.

    По факту ведется расследование.

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