В Гяндже люди в масках напали на частный дом.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Сед Махсара", на улице Микаила Мушфига.
Двое в масках напали на расположенный по этому адресу дом, потребовали денег у его владельца - Самира Мустафаева и сбежали в места происшествия после получения определенной суммы денег.
В связи с инцидентом была проинформирована полиция, ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания обоих нападавших.
Отметим, что согласно информации, потерпевший является владельцем одного из магазинов в Гяндже.
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