В Гяндже люди в масках напали на частный дом.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в жилом массиве "Сед Махсара", на улице Микаила Мушфига.

Двое в масках напали на расположенный по этому адресу дом, потребовали денег у его владельца - Самира Мустафаева и сбежали в места происшествия после получения определенной суммы денег.

В связи с инцидентом была проинформирована полиция, ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления и задержания обоих нападавших.

Отметим, что согласно информации, потерпевший является владельцем одного из магазинов в Гяндже.