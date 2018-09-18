В Гяндже избита работница кладбища, ее состояние оценивается как тяжелое

18 сентября, 2018 17:43

https://report.az/storage/news/102b106aece39ba60b8b58e5471d04df/e1da95ae-b710-4da8-a3e4-763e81e7f156_292.jpg Гянджа. 18 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа избита работница кладбища. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на городском кладбище №1. Так, работница кладбища Дильшад Иса гызы Исмайлова 1965 г.р. была доставлена в больницу с различными травмами. Состояние здоровья женщины расценивается как тяжелое. Близкие женщины отмечают, что Д.Исмайлова избита другим работником кладбища. По факту ведется расследование.

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