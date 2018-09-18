 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Гяндже избита работница кладбища, ее состояние оценивается как тяжелое

    Гянджа. 18 сентября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа избита работница кладбища.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на городском кладбище №1.

    Так, работница кладбища Дильшад Иса гызы Исмайлова 1965 г.р. была доставлена в больницу с различными травмами. Состояние здоровья женщины расценивается как тяжелое. Близкие женщины отмечают, что Д.Исмайлова избита другим работником кладбища.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi