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В Гяндже из затопленного дома эвакуированы три члена семьи

В Гяндже из затопленного дома эвакуированы три члена семьи Из затопленного дома в Гяндже эвакуированы три члена семьи.
Происшествия
23 июня 2023 г. 13:26
В Гяндже из затопленного дома эвакуированы три члена семьи

Из затопленного дома в Гяндже эвакуированы три члена семьи.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Сообщается, что на горячую линию 112 МЧС поступила информация о том, что в Гяндже, на улице Ахмеда Джавада, в частном жилом доме, двор которого был затоплен из-за интенсивных осадков, три члена одной семьи находятся в беспомощном состоянии.

Спасатели Гянджинского регионального центра МЧС, которые были немедленно привлечены к месту происшествия, эвакуировали в безопасную зону 3 человек, один из которых - несовершеннолетний.

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