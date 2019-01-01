В Гяндже в праздничный вечер из-за пиротехники пострадали два человека

Лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук

1 января, 2019 10:56

https://report.az/storage/news/22ed938613961a4846a556f8a3b81a16/24dd7785-c91f-43e6-b7fe-1f43f7a5d787_292.jpg Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства. Как сообщает западное бюро Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города. Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное. По факту ведется расследование.

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