В Гяндже в праздничный вечер из-за пиротехники пострадали два человека

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Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства.
Как сообщает западное бюро Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города.
Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости