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    В Гяндже в праздничный вечер из-за пиротехники пострадали два человека

    Лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук

    Гянджа. 1 января. REPORT.AZ/ В Гяндже в праздничный вечер накануне пострадали лица, использовавшие пиротехнические средства.

    Как сообщает западное бюро Report, инциденты были зарегистрированы в различных частях города.

    Так, лица примерно 20 и 36 лет при попытке разжечь пиротехнические средства получили ранения рук. Они были госпитализированы, получив первую медпопомощь. Их состояние нормальное.

    По факту ведется расследование.

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