В Гяндже из дома украдены 115700 манатов и золотые украшения на 30000 манатов

https://report.az/storage/news/2fd84fbc21c7374237f9972a825fe6cb/6503fc19-1eff-4271-a1d3-c946a2783c2c_292.jpg
Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Задержан мужчина, подозреваемый в краже из дома в Гяндже крупной суммы денег и золотых украшений.
Как сообщает Report со ссылкой на сайт министерства внутренних дел, в результате оперативных мероприятий сотрудников Управления полиции Кяпязского района был задержан местный житель, ранее судимый Худаверди Афлаки, подозреваемый в краже в январе прошлого года из дома в Гяндже 115700 манатов и золотых украшений на сумму 30000 манатов.
Установлена личность еще одного лица, подозреваемого в совершении кражи.
İlkin PirəliАвтор новости