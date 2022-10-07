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В Гяндже из больницы выписаны еще двое отравившихся школьников 

В Гяндже из больницы выписаны еще двое отравившихся школьников  Еще двое учащихся гянджинской средней школы №3, помещенных в больницу с диагнозом "пищевое отравление", выписаны домой.
Происшествия
7 октября 2022 г. 19:21
В Гяндже из больницы выписаны еще двое отравившихся школьников 

Еще двое учащихся гянджинской средней школы №3, помещенных в больницу с диагнозом "пищевое отравление", выписаны домой.

Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской городской объединенной больнице имени Аббаса Саххата, трое из пяти школьников, доставленных в больницу, после оказания первой медицинской помощи были выписаны домой.

Напомним, что пятеро учащихся средней школы №3 отравились салатом, приготовленным на уроке технологии.

Родители учащихся незамедлительно были проинформированы о случившемся.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə zəhərlənən şagirdlərdən daha ikisi evə buraxılıb

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