В Гяндже из больницы выписаны еще двое отравившихся школьников

В Гяндже из больницы выписаны еще двое отравившихся школьников

Еще двое учащихся гянджинской средней школы №3, помещенных в больницу с диагнозом "пищевое отравление", выписаны домой.

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Еще двое учащихся гянджинской средней школы №3, помещенных в больницу с диагнозом "пищевое отравление", выписаны домой. Как сообщили западному бюро Report в Гянджинской городской объединенной больнице имени Аббаса Саххата, трое из пяти школьников, доставленных в больницу, после оказания первой медицинской помощи были выписаны домой. Напомним, что пятеро учащихся средней школы №3 отравились салатом, приготовленным на уроке технологии. Родители учащихся незамедлительно были проинформированы о случившемся. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram