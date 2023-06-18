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В Гяндже и Нафталане устранены последствия затопления

В Гяндже и Нафталане устранены последствия затопления Нестабильная и дождливая погода в стране вызвала нежелательные последствия.
Происшествия
18 июня 2023 г. 20:11
В Гяндже и Нафталане устранены последствия затопления

Нестабильная и дождливая погода в Азербайджане вызвала нежелательные последствия.

Как передает Report, на горячую линию МЧС "112" поступила информация о затоплении частного дома в районе "Ени мехелле" Гянджи из-за проливных дождей.

Прибывшие на место происшествия силы Гянджинского регионального центра МЧС откачали воду и приняли другие соответствующие меры безопасности.

Кроме того, силами Нафталанского городского управления пожарной охраны Государственной службы пожарной охраны министерства была откачана вода из зоны затопления в Нафталане и приняты другие соответствующие меры безопасности.

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