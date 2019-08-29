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В Гяндже грузовик столкнулся с лекговым автомобилем

В Гяндже грузовик столкнулся с лекговым автомобилем

В Гяндже произошло дорожно транспортоное проишествие.

Как передает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа.

Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем.

По факту ведется расследование.

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