В Гяндже грузовик столкнулся с лекговым автомобилем

В Гяндже произошло дорожно транспортоное проишествие.
Как передает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа.
Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем.
По факту ведется расследование.
В Гяндже произошло дорожно транспортоное проишествие.
Как передает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа.
Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости