В Гяндже грузовик столкнулся с легковым автомобилем

В Гяндже грузовик столкнулся с легковым автомобилем

29 августа, 2019 21:37

https://report.az/storage/news/79e29e82b9abcd25ee7f00de548c0f3b/40b710a4-2e0b-4cb5-be5c-b0294cc2651a_292.jpg В Гяндже произошло дорожно транспортоное проишествие. Как передает западный центр Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа. Автомобиль марки "ВАЗ" столкнулся с грузовым автомобилем. По факту ведется расследование.

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