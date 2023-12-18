В Гяндже граждане добровольно сдали полиции незаконно хранящееся оружие

Сотрудники Главного управления полиции города Гянджа и подведомственных ему учреждений продолжают оперативно-розыскные и профилактические мероприятия по выявлению и изъятию незаконно хранящихся оружия и боеприпасов, а также предупреждению возможных преступлений в будущем.
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В результате профилактических мероприятий 26 жителей города добровольно сдали в полицию незарегистрированные охотничьи ружья разных марок и калибров. Каждое из этих ружей было передано на соответствующую экспертизу, расследование по фактам продолжается.
В рамках оперативно-профилактических мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления полиции города Гянджа, было обнаружено и изъято в общей сложности 150 единиц незарегистрированного оружия.