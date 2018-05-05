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    В Гяндже горит жилое здание, двое сотрудников МЧС тяжело пострадали - ОБНОВЛЕНО

    Жители эвакуированы© Report

    Гянджа. 5 мая. REPORT.AZ/ Стали известны имена пострадавших во время пожара в жилом здании в городе Гянджа сотрудников Управления пожарной охраны министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

    Как сообщает западное бюро Report, это житель Гейгельского района Зираддин Мубариз оглу Мамедов 1988 г.р. и житель города Гянджи Намиг Абульфаз оглу Ляляев 1989 г.р.

    Оба пожарных получили травмы, упав с высоты. Сообщается, что Н. Ляляев находится в тяжелом состоянии, а состояние другого пострадавшего оценивается как средней тяжести.

    *** 11:03

    В городе Гянджа горит крыша жилого здания.

    Как сообщает западное бюро Report, пожар произошел близ Железнодорожного вокзала, в двухэтажном здании, расположенном на проспекте Гейдара Алиева. На территорию привлечены пожарные Гянджинского городского управления Пожарной охраны Министерства чрезвычайных ситуаций (МЧС).

    В результате пожара пострадали по меньшей мере двое пожарных.

    Жители эвакуированы. В настоящее время пожар тушится.

    Сейчас выясняются причины пожара.

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