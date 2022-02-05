В Гяндже потушен пожар в административном здании

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в административном здании в Низаминском районе города Гянджа.

Пожар в здании Низаминского районного суда в Гяндже потушен.

Как сообщает западное бюро Report, предотвращено распространение пожара.

21:15

На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в административном здании в Низаминском районе города Гянджа.

Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.

Сразу после получения информации на место происшествия были вызваны пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасательные силы Гянджинского регионального центра.

В настоящее время идет тушение пожара.

Дополнительная информация будет предоставлена.