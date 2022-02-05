В Гяндже потушен пожар в административном здании

Пожар в здании Низаминского районного суда в Гяндже потушен.
21:15
На горячую линию 112 МЧС поступила информация о пожаре в административном здании в Низаминском районе города Гянджа.
Об этом Report сообщили в МЧС Азербайджана.
Сразу после получения информации на место происшествия были вызваны пожарные подразделения Государственной противопожарной службы МЧС и спасательные силы Гянджинского регионального центра.
В настоящее время идет тушение пожара.
Дополнительная информация будет предоставлена.