В Гяндже дорожная полиция провела рейд

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции города Гянджи провели рейд.
Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.
Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.
С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. Водители совершившие грубые нарушения привлечены к административной ответственности.
Напомним, что в ходе апрельских рейдов было выявлено более 4 тысяч нарушений.