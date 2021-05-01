В Гяндже дорожная полиция провела рейд

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции города Гянджи провели рейд

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции города Гянджи провели рейд.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.

С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. Водители совершившие грубые нарушения привлечены к административной ответственности.

Напомним, что в ходе апрельских рейдов было выявлено более 4 тысяч нарушений.