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В Гяндже дорожная полиция провела рейд

В Гяндже дорожная полиция провела рейд Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции города Гянджи провели рейд
Происшествия
1 мая 2021 г. 21:24
В Гяндже дорожная полиция провела рейд

Сотрудники отдела Государственной дорожной полиции города Гянджи провели рейд.

Об этом Report сообщили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что в ходе проверок в административном порядке были составлены протоколы в отношении водителей автомобилей, выбрасывающих в атмосферу токсичные газы сверх нормы.

С грубыми нарушителями правил сотрудники полиции провели профилактические беседы, еще раз довели до их сведения правила дорожного движения. Водители совершившие грубые нарушения привлечены к административной ответственности.

Напомним, что в ходе апрельских рейдов было выявлено более 4 тысяч нарушений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə yol polisi reyd keçirdi

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