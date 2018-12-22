В Гяндже автомобиль врезался в заграждение, пострадали мать и дочь

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Гянджа. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло тяжелое ДТП.
По сообщению западного бюро Report, автомобиль марки "Mercedes" врезался в заграждение.
В результате ДТП пострадали жительницы Евлаха Кямаля Бабаева 1968 года рождения и ее дочь Кэбутар Бабаева 1992 года рождения. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями.
Водитель и еще одна пассажирка получили амбулаторное лечение.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости