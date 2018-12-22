В Гяндже автомобиль врезался в заграждение, пострадали мать и дочь

22 декабря, 2018 12:37

https://report.az/storage/news/05eff9b6ecd550ec6acbf3f5f4c6f395/2b87b7b4-9b28-4831-b45e-9c6f0840d581_292.jpg Гянджа. 22 декабря. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло тяжелое ДТП. По сообщению западного бюро Report, автомобиль марки "Mercedes" врезался в заграждение. В результате ДТП пострадали жительницы Евлаха Кямаля Бабаева 1968 года рождения и ее дочь Кэбутар Бабаева 1992 года рождения. Обе были госпитализированы с телесными повреждениями. Водитель и еще одна пассажирка получили амбулаторное лечение. По факту ведется расследование.

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