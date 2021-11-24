В Гяндже автомобиль врезался в магазин, погиб полицейский

В Гяндже произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции Ренат Алиев.

24 ноября около 07:30 сотрудник Службы гражданской защиты Гянджинского регионального управления охраны Главного управления охраны МВД Азербайджана Эмин Алиев, находясь за рулем служебного автомобиля марки Fiat Albella, потерял управление и врезался в магазин, расположенный на одной из улиц города Гянджи.

В результате, находившийся в автомобиле старший сержант полиции Ренат Алиев, получивший многочисленные травмы, скончался по дороге в больницу. Э.Алиев был госпитализирован.

По факту в Главном управлении полиции Гянджи проводится расследование.

09:45

В Гяндже произошло ДТП, в котором погиб сотрудник полиции Ренат Алиев.

Об этом Report сообщили в правоохранительных органах.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.

Р.Алиев работал в Гянджинском региональном управлении охраны Главного управления охраны Министерства внутренних дел Азербайджана.

08:55

В Гяндже легковой автомобиль врезался в магазин.

Как сообщает Report, водитель легкового автомобиля марки Fiat потерял управление и врезался в один из магазинов.

В результате, водитель и пассажир - Ренат Алиев, получили тяжелые ранения.

Р.Алиев скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.