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В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

В Гяндже автомобиль сбил пешехода.

Как сообщает западный центр Report, ДТП произошло на проспекте Низами Гянджеви. 

Автомобиль сбил переходившую дорогу 59-летнюю Арифу Эминову. Пострадавшая доставлена в больницу. 

По факту ведется расследование. 

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