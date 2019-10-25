В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

25 октября, 2019 14:42

https://report.az/storage/news/3cc4b933faffe87e5848e7ba8a2d829c/1918c031-bd73-464c-91d8-7c95b7a45fed_292.jpg В Гяндже автомобиль сбил пешехода. Как сообщает западный центр Report, ДТП произошло на проспекте Низами Гянджеви. Автомобиль сбил переходившую дорогу 59-летнюю Арифу Эминову. Пострадавшая доставлена в больницу. По факту ведется расследование.

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