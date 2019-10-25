В Гяндже автомобиль сбил пожилую женщину

В Гяндже автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает западный центр Report, ДТП произошло на проспекте Низами Гянджеви.
Автомобиль сбил переходившую дорогу 59-летнюю Арифу Эминову. Пострадавшая доставлена в больницу.
По факту ведется расследование.
В Гяндже автомобиль сбил пешехода.
Как сообщает западный центр Report, ДТП произошло на проспекте Низами Гянджеви.
Автомобиль сбил переходившую дорогу 59-летнюю Арифу Эминову. Пострадавшая доставлена в больницу.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости