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В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину

В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчинуff

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает западный центр Report, автомобиль марки ВАЗ сбил пожилого мужчину пытающегося пересечь дорогу. Мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.

По факту ведется расследование.

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