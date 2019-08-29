В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину

В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчинуff

29 августа, 2019 23:34

https://report.az/storage/news/a29b8228de008673626ed059ab96b80b/533f9545-119d-48dc-87d2-a80472b41485_292.jpg В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом. Как передает западный центр Report, автомобиль марки ВАЗ сбил пожилого мужчину пытающегося пересечь дорогу. Мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.