В Гяндже автомобиль сбил пожилого мужчину

В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает западный центр Report, автомобиль марки ВАЗ сбил пожилого мужчину пытающегося пересечь дорогу. Мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
В Гяндже произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает западный центр Report, автомобиль марки ВАЗ сбил пожилого мужчину пытающегося пересечь дорогу. Мужчина с тяжелыми травмами скончался по дороге в больницу.
По факту ведется расследование.
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Valeh DadaşovАвтор новости