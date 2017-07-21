В Гяндже автомобиль сбил мать с сыном на руках, женщина погибла

Гянджа. 21 июля. REPORT.AZ/ Стало известно имя женщины, сбитой насмерть машиной в Гяндже при переходе дороги.

Как передает западное бюро Report, это жительница Гянджи Багирова Дилара Мазахир гызы 1993 г.р.

Мать с полуторагодовалым сынов на руках пыталась перейти дорогу, выйдя из парка. В это время их сбил автомобиль марки "Мерседес", после, потеряв управление, "Мерседес" столкнулся с автомобилем марки Daewoo. Пострадавших в больницу доставил сбивший их водитель. Доставленная в больницу женщина скончалась, состояние ее сына тяжелое.

По факту начато расследование.