В Гяндже автомобиль насмерть сбил переходящую дорогу женщину - ДОПОЛНЕНО

Гянджа. 8 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность сбитой насмерть в Гяндже женщины.

Как передает западное бюро Report, в результате ДТП погибла жительница города Гянджа Егяна Вердиева 1955 г.р.

Она была сбита автомобилем марки Hyundai, управляемым жителем города Гянджа Бахманом Джаббаровым 1950 г.р.

***15:53

Гянджа. 8 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода.

Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Автомобиль марки Hyundai сбил переходящего дорогу пешехода. Женщина приблизительно 50-55 лет, личность которой пока не установлена, скончалась в больнице от полученных травм.

Водитель был задержан полицией.

Отметим, что пострадавшую в больницу доставил сам водитель.