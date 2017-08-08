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    В Гяндже автомобиль насмерть сбил переходящую дорогу женщину - ДОПОЛНЕНО

    Водитель был задержан полицией

    Гянджа. 8 августа. REPORT.AZ/ Установлена личность сбитой насмерть в Гяндже женщины.

    Как передает западное бюро Report, в результате ДТП погибла жительница города Гянджа Егяна Вердиева 1955 г.р.

    Она была сбита автомобилем марки Hyundai, управляемым жителем города Гянджа Бахманом Джаббаровым 1950 г.р.

    ***15:53

    Гянджа. 8 августа. REPORT.AZ/ В Гяндже произошло ДТП, унесшее жизнь пешехода.

    Как передает западное бюро Report, инцидент произошел на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

    Автомобиль марки Hyundai сбил переходящего дорогу пешехода. Женщина приблизительно 50-55 лет, личность которой пока не установлена, скончалась в больнице от полученных травм.

    Водитель был задержан полицией.

    Отметим, что пострадавшую в больницу доставил сам водитель.

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