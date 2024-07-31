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В Гяндже арестованы автохулиганы

В Гяндже арестованы автохулиганы В Гяндже автохулиганов привлекли к административной ответственности.
Происшествия
31 июля 2024 г. 08:30
В Гяндже арестованы автохулиганы

В Гяндже автохулиганов привлекли к административной ответственности.

Как сообщает западное бюро Report, в рамках мероприятий, проведенных сотрудниками Государственного управления дорожной полиции Главного управления полиции города Гянджи, была задержана группа водителей, которые грубо нарушая правила дорожного движения на территории города, создавали опасность для других участников движение и проявляли явное неуважение к общественности.

В ходе расследований было установлено, что задержанные сотрудниками полиции жители Гянджи Джахад Ализаде, Фарид Гулиев, Заур Джаббарзаде и Эльвин Гасымов, находясь за рулем автомобилей марок "Мерседес", "БМВ" и "ВАЗ", в разное время совершали автохулиганство на отдельных улицах и дорогах города.

В отношении упомянутых лиц были составлены протоколы, которые для дальнейшего рассмотрения были направлены в суд.

Решением суда З.Джаббарзаде и Э.гасымов были арестованы в административном порядке на 15 суток, для остальных водителей были избраны другие меры административного наказания.

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Версия на азербайджанском языке ФотоGəncədə avtoxuliqanlıq edən sürücülər həbs ediliblər

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