В Гяндже арестованы автохулиганы

В Гяндже автохулиганов привлекли к административной ответственности.
Как сообщает западное бюро
В ходе расследований было установлено, что задержанные сотрудниками полиции жители Гянджи Джахад Ализаде, Фарид Гулиев, Заур Джаббарзаде и Эльвин Гасымов, находясь за рулем автомобилей марок "Мерседес", "БМВ" и "ВАЗ", в разное время совершали автохулиганство на отдельных улицах и дорогах города.
В отношении упомянутых лиц были составлены протоколы, которые для дальнейшего рассмотрения были направлены в суд.
Решением суда З.Джаббарзаде и Э.гасымов были арестованы в административном порядке на 15 суток, для остальных водителей были избраны другие меры административного наказания.