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    В Гяндже арестовано 4 лиц, нарушивших общественный порядок в день Ашура

    Возбуждено уголовное дело по двум статьям© Foto: Firi Salim

    Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже арестовано 4 лиц, нарушивших общественный порядок в день Ашура в комплексе мечети "Имамзаде" и не выполнивших требование полиции.

    Как сообщает Report, в их отношении Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

    Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.

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