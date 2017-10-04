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Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже арестовано 4 лиц, нарушивших общественный порядок в день Ашура в комплексе мечети "Имамзаде" и не выполнивших требование полиции.

Как сообщает Report, в их отношении Гянджинской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статьям 221 (хулиганство) и 315 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.