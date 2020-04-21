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В Гяндже арестован автохулиган

В Гяндже арестован автохулиган

В Гяндже задержан водитель, демонстративно нарушивший общественный порядок, тем самым вызвавший обоснованное недовольство граждан. 

Об этом западному бюро Report заявили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД. 

Отмечается, что управлявший автомобилем марки ZAZ-968, не имевший водительских прав житель Кельбаджарского района Малик Мамедов допустил грубые нарушения, не соблюдая правила дорожного движения. Засняв нарушения на камеру, позже он поделился ими в соцсетях. 

В его отношении составлены административные протоколы и переданы на рассмотрение суда.

По решению суда мужчину приговорили к административному аресту сроком на 15 суток. 

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