В Гяндже арестован автохулиган

В Гяндже задержан водитель, демонстративно нарушивший общественный порядок, тем самым вызвавший обоснованное недовольство граждан.

Об этом западному бюро Report заявили в Гянджинской региональной группе пресс-службы МВД.

Отмечается, что управлявший автомобилем марки ZAZ-968, не имевший водительских прав житель Кельбаджарского района Малик Мамедов допустил грубые нарушения, не соблюдая правила дорожного движения. Засняв нарушения на камеру, позже он поделился ими в соцсетях.

В его отношении составлены административные протоколы и переданы на рассмотрение суда.

По решению суда мужчину приговорили к административному аресту сроком на 15 суток.