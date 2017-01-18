В Гяндже 66-летнего мужчину сбил автомобиль

Гянджа. 18 января. REPORT.AZ/ В Гяндже пешехода сбил автомобиль.

Как сообщает западное региональное бюро Report, ДТП произошло сегодня вечером на проспекте Нариманова.

Так, жителя Гянджи Рафика Али оглу Гасанова 1951 г.р. сбила машина, когда мужчина пытался перейти дорогу.

Получивший травмы Р.Гасанов доставлен в Гянджинскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Пострадавший помещен в отделение травматологии. Его состояние расценивается как средней тяжести.

По факту ведется расследование.