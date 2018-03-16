В Гяндже 49-летний мужчина пытался покончить с собой

Гянджа. 16 марта. REPORT.AZ/ В городе Гянджа 49-летний мужчина пытался покончить с собой.

Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории 3-го микрорайона.

Так, житель города Гянджа Ровшан Валех оглу Мамедов 1969 г.р. пытался покончить с собой, перерезав вены на запястье левой руки в доме брата, где проживал. Брат доставил раненого в больницу и ему была оказана хирургическая помощь. Его состояние оценивается как средней тяжести.

По информации, у мужчины распалась семья, ввиду чего он проживал вместе с братом и матерью. После смерти матери он впал в депрессию и решил покончить с собой.

По факту ведется расследование.