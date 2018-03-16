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    В Гяндже 49-летний мужчина пытался покончить с собой

    Гянджа. 16 марта. REPORT.AZ/ В городе Гянджа 49-летний мужчина пытался покончить с собой.

    Как сообщает западное бюро Report, происшествие зарегистрировано на территории 3-го микрорайона.

    Так, житель города Гянджа Ровшан Валех оглу Мамедов 1969 г.р. пытался покончить с собой, перерезав вены на запястье левой руки в доме брата, где проживал. Брат доставил раненого в больницу и ему была оказана хирургическая помощь. Его состояние оценивается как средней тяжести.

    По информации, у мужчины распалась семья, ввиду чего он проживал вместе с братом и матерью. После смерти матери он впал в депрессию и решил покончить с собой.

    По факту ведется расследование.

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