В Гяндже 38-летний мужчина совершил самоподжег

Гянджа. 20 июня. REPORT.AZ/ Житель Гянджи совершил самоподжег во дворе пункта скорой неотложной медицинской помощи.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел на территории квартала Бала Багман. Мать совершившего самоподжег мужчины заявила, что ее сын является душевнобольным.

В Гянджинской городской прокуратуре приступили к расследованиям.

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Гянджа. 20 июня. REPORT.AZ/ В городе Гянджа местный житель совершил самоподжег.

Как сообщает западное бюро Report, местный житель Азер Фахраддин оглу Гаджиев 1979 г.р. облил себя бензином и поджег.

Получивший тяжелые ожоги А.Гаджиев госпитализирован. Его состояние тяжелое.

Отмечается, что у мужчины были психологические проблемы.