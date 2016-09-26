Гянджа. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Гяндже 30-летняя женщина пыталась совершить суицид.

Как сообщает западное бюро Report, жительница Гянджи Т.М. 1986 г.р. пыталась совершить суицид, приняв различные лекарства.

Доставленной родственниками в Гянджинскую городскую больницу скорой неотложной медицинской помощи Т.М. была оказана помощь.

Она помещена в отделение реанимации. Состояние Т.М. расценивается как средней тяжести.

Причина, по которой женщина решилась на суицид, пока неизвестна.

По факту ведется расследование.