В Гяндже 30-летняя женщина пропала без вести вместе с сыном - ФОТО

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Гяндже 30-летняя женщина пропала без вести вместе с сыном.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

2-го сентября текущего года жительница Гянджи 30-летняя Хаяла Ильяс гызы Алиева вместе с трехлетним сыном Рузигяром Алиевым вышла из дома и больше не вернулась.

Приметы пропавшей без вести: рост 156 см, полного телосложения, карие глаза, черные волосы.

На ней были черные брюки, черно-белая рубашка и обувь того же цвета.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просим связаться с Call-центром МВД "102", или же позвонить на гянджинские номера 022-256-07-73, 022-266-33-75 и мобильные номера 055-331-24-24, 050-314-14-91.