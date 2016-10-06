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    В Гяндже 27-летняя девушка отравилась при неизвестных обстоятельствах

    По факту начато расследование в правоохранительных органах

    Гянджа. 6 октября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа 27-летняя девушка отравилась при неизвестных обстоятельствах. 

    Как сообщает западное бюро Report, жительница города Гянджа Гусейнова Турана Вагиф гызы 1989 года рождения госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Гянджа с диагнозом отравления неизвестной этимологии. 

    Как сообщили в больнице, пока неизвестно, в каких условиях отравилась Т.Гусейнова: "Врачи немедленно оказали ей помощь. Состояние больной, которая находится в реанимации, оценивается как средне-тяжелое". 

    По факту начато расследование в правоохранительных органах.

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