В Гяндже 27-летняя девушка отравилась при неизвестных обстоятельствах

Гянджа. 6 октября. REPORT.AZ/ В городе Гянджа 27-летняя девушка отравилась при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщает западное бюро Report, жительница города Гянджа Гусейнова Турана Вагиф гызы 1989 года рождения госпитализирована в больницу скорой медицинской помощи города Гянджа с диагнозом отравления неизвестной этимологии.

Как сообщили в больнице, пока неизвестно, в каких условиях отравилась Т.Гусейнова: "Врачи немедленно оказали ей помощь. Состояние больной, которая находится в реанимации, оценивается как средне-тяжелое".

По факту начато расследование в правоохранительных органах.