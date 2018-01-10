Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже 27-летний мужчина получил ножевое ранение.
Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории, называемой "Кечеллер".
Неизвестный нанес на улице жителю Гянджи Азеру Алескерову 1991 г.р. ножевое ранение.
Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние средней тяжести.
Отмечается, что ранившее А.Алескерова лицо скрылось с места преступления. На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют причины происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника.
News DepartmentАвтор новости
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