В Гяндже 27-летний мужчина получил ножевое ранение

10 января, 2018 20:12

Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже 27-летний мужчина получил ножевое ранение. Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории, называемой "Кечеллер". Неизвестный нанес на улице жителю Гянджи Азеру Алескерову 1991 г.р. ножевое ранение. Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние средней тяжести. Отмечается, что ранившее А.Алескерова лицо скрылось с места преступления. На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют причины происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника.