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    В Гяндже 27-летний мужчина получил ножевое ранение

    Гянджа. 10 января. REPORT.AZ/ В Гяндже 27-летний мужчина получил ножевое ранение.

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент зарегистрирован на территории, называемой "Кечеллер". 

    Неизвестный нанес на улице жителю Гянджи Азеру Алескерову 1991 г.р. ножевое ранение.

    Потерпевший госпитализирован и прооперирован. Его состояние средней тяжести.

    Отмечается, что ранившее А.Алескерова лицо скрылось с места преступления. На данный момент сотрудники правоохранительных органов расследуют причины происшествия и проводят оперативно-розыскные мероприятия для задержания преступника. 

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