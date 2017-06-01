В Гяндже 22-летний молодой человек пытался совершить суицид

1 июня, 2017 19:54

Гянджа. 1 июня. REPORT.AZ/ В Гяндже 22-летний молодой человек пытался совершить суицид. Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел днем на территории Низаминского района Гянджи. Житель Бардинского района Ариф Эльтон оглу Велиев 1995 г.р. принял на съемной квартире различные лекарственные препараты. Друзья А.Велиева доставили молодого человека в больницу скорой неотложной медицинской помощи г.Гянджа. После оказания медицинской помощи, А.Велиева поместили в отделение реанимации. Его состояние остается тяжелым. По факту ведется расследование.