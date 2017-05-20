В Гяндже 15-летняя девушка тяжело пострадала в результате несчастного случая

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Гянджа. 20 мая. REPORT.AZ/ В городе Гяндже 15-летняя девушка получила тяжелую травму, упав с лестницы.

Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа.

Так, жительница поселка Сулейманова Фидан Арабхан гызы 2002 г.р. получила тяжелую черепно-мозговую травму, упав с лестницы в своем доме по неосторожности.

Пострадавшая была доставлена близкими в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. После оказания медицинской помощи ее разместили в травматологическом отделении. В настоящее время состояние пострадавшей средней степени тяжести.

По факту ведется расследование.