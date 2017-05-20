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    В Гяндже 15-летняя девушка тяжело пострадала в результате несчастного случая

    Состояние пострадавшей средней степени тяжести© Report.az

    Гянджа. 20 мая. REPORT.AZ/ В городе Гяндже 15-летняя девушка получила тяжелую травму, упав с лестницы. 

    Как сообщает западное бюро Report, инцидент произошел в поселке Йени Гянджа.

    Так, жительница поселка Сулейманова Фидан Арабхан гызы 2002 г.р. получила тяжелую черепно-мозговую травму, упав с лестницы в своем доме по неосторожности.

    Пострадавшая была доставлена близкими в Гянджинскую городскую больницу скорой помощи. После оказания медицинской помощи ее разместили в травматологическом отделении. В настоящее время состояние пострадавшей средней степени тяжести.

    По факту ведется расследование.

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