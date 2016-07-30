​В Гедабеке столкнулись грузовик и легковая машина, погиб водитель

Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает западное бюро Report, на территории районного села Гызылторпаг столкнулись грузовик "Зил-130" и автомобиль марки "ВАЗ 21-011".

В результате ДТП водитель "ВАЗ", 53-летний Назим Мурсалов погиб, 4 его пассажира - жители Товуза Хаял Джафаров, Фахмаддин Гасымов, Гара Аббасов, Шахин Гасымов были помещены в Гядабекскую районную больницу с тяжелыми травмами.

По факту ведется расследование.