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    ​В Гедабеке столкнулись грузовик и легковая машина, погиб водитель

    По факту ведется расследование

    Баку. 30 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Гедабекском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

    Как сообщает западное бюро Report, на территории районного села Гызылторпаг столкнулись грузовик "Зил-130" и автомобиль марки "ВАЗ 21-011".

    В результате ДТП водитель "ВАЗ", 53-летний Назим Мурсалов погиб, 4 его пассажира - жители Товуза Хаял Джафаров, Фахмаддин Гасымов, Гара Аббасов, Шахин Гасымов были помещены в Гядабекскую районную больницу с тяжелыми травмами.

    По факту ведется расследование. 

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