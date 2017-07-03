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    В Гусарском районе произошла авария: водитель скончался, пассажиры тяжело ранены

    Автомобиль марки Нива упал с моста© Report.az

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ В Гусарском районе произошла автомобильная авария с летальным исходом.

    Как передает северное бюро Report, инцидент произошел в гусарском селе Кузун.

    На территории села автомобиль марки "Нива" упал с моста. В результате два пассажира "Нивы" тяжело пострадали. Управляющий автомобилем житель Гусара Захид Азизов скончался на месте происшествия.

    Пострадавшие - Абильшах Баламатов и супруга водителя Назифа Азизова. Пострадавшие незамедлительно были доставлены в Гусарскую центральную больницу.

    Факт расследуется правоохранительными органами.

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