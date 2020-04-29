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В Гусаре задержаны картежники-нарушители карантина

В Гусаре задержаны картежники-нарушители карантина

Несмотря на объявление на территории страны особого карантинного режима, некоторые лица все еще продолжают нарушать требования карантина.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками Гусарского районного отдела полиции было выявлено, что в одной из старых не используемых в настоящее время построек на территории села Сувакал семь жителей села играли в азартные игры.

Лица, грубо нарушившие правила карантинного режима, были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении каждого из задержанных в Гусарском РОП приняты меры административного характера по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

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