В Гусаре задержаны картежники-нарушители карантина

Несмотря на объявление на территории страны особого карантинного режима, некоторые лица все еще продолжают нарушать требования карантина.

Как сообщили Report в Губинской региональной группе пресс-службы МВД Азербайджана, сотрудниками Гусарского районного отдела полиции было выявлено, что в одной из старых не используемых в настоящее время построек на территории села Сувакал семь жителей села играли в азартные игры.

Лица, грубо нарушившие правила карантинного режима, были задержаны и доставлены в отдел полиции.

В отношении каждого из задержанных в Гусарском РОП приняты меры административного характера по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.