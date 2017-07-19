В Гусаре задержан человек, занимавшийся куплей-продажей наркотических средств

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Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Сотрудниками Шахдагского отдела Гусарского районного отделения полиции (РОП) были проведены оперативные мероприятия по предотвращению продажи и незаконного оборота наркотических средств.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, в качестве подозреваемого был задержан ранее судимый житель Худата Джамо Харунов.

Во время обыска с участием понятых при данном гражданине была обнаружена и изъята одна коробка с наличием внутри высушенной марихуаны общим весом 6,170 г.

В продолжение оперативных мероприятий сотрудниками отделения проведен осмотр автомобиля марки Opel, управляемого Дж.Харуновым. В грузовом отсеке транспортного средства дополнительно обнаружено 295 граммов марихуаны. В ходе показаний задержанный признался в том, что занимается куплей-продажей наркотических средств.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного Кодекса, продолжаются следственные действия, а также оперативно-розыскные мероприятия.