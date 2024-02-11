В Гусаре в горной местности произошел пожар

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Джагар Гусарского района.

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о пожаре в горной местности вблизи села Джагар Гусарского района.

Как передает Report, на место происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативному вмешательству, пожар, возникший в местности со сложным рельефом, был потушен в короткие сроки, не позволив ему распространиться на большую территорию.

В результате сгорело 6 гектаров сухой травы и кустарников. Лесная полоса защищена от пожара.