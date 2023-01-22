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В Гусаре сгорел коттедж в центре отдыха, есть погибшие и пострадавшие

В Гусаре сгорел коттедж в центре отдыха, есть погибшие и пострадавшие В результате пожара в коттедже на территории центра отдыха "Парк Гусар" в селе Джагар Гусарского района погибли четыре человека, еще шестеро ранены.
Происшествия
22 января 2023 г. 10:10
В Гусаре сгорел коттедж в центре отдыха, есть погибшие и пострадавшие

В результате пожара в коттедже на территории центра отдыха "Парк Гусар" в селе Джагар Гусарского района погибли четыре человека, еще шестеро ранены.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайными ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о возгорании в двухэтажном коттедже общей площадью 240 кв.м. на территории центра отдыха "Парк Гусар" в селе Джагар Гусарского района.

По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на близлежащие постройки и лесополосу. При разведке места пожара были найдены тела четырех человек, еще шестеро получили ожоги.

По предварительной версии, причиной возгорания стала оставленная без присмотра дровяная печь (камин) в коттедже.

В связи с инцидентом соответствующие ведомства проводят расследование.

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