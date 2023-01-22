В Гусаре сгорел коттедж в центре отдыха, есть погибшие и пострадавшие

В результате пожара в коттедже на территории центра отдыха "Парк Гусар" в селе Джагар Гусарского района погибли четыре человека, еще шестеро ранены.
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По вызову были задействованы силы Государственной службы пожарной охраны МЧС.
Прибывшие на место происшествия пожарные локализовали огонь, не дав ему распространиться на близлежащие постройки и лесополосу. При разведке места пожара были найдены тела четырех человек, еще шестеро получили ожоги.
По предварительной версии, причиной возгорания стала оставленная без присмотра дровяная печь (камин) в коттедже.
В связи с инцидентом соответствующие ведомства проводят расследование.